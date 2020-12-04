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Катастрофа ЦСКА в матче с австрийским середняком - видео

04 Декабря 2020, 01:05,

Global Look Press

Московский ЦСКА потерял все шансы выйти в весеннюю часть еврокубков после третьего «сухого» домашнего матча  Лиги Европы. В четверг в сражении с «Вольфсбергером» «армейцы» создали не так много, как в предыдущих поединках, а соперник один из своих шансов реализовал - в середине первого тайма Дарио Визингер здорово пробил с дальнего расстояния в «девятку». Также у австрийцев было попадание в штангу.

Все лучшие моменты игры представлены вашему вниманию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Вольфсбергер
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