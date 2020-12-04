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Корнаухов: «Уровень игроков не позволяет ЦСКА реализовывать моменты»

04 Декабря 2020, 09:34,

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Директор академии московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о поражении команды Виктора Ганчаренко от австрийского «Вольфсбергера» (0:1) в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«Счет абсолютно логичный. Во втором тайме ЦСКА владел инициативой, но уровень футболистов не позволяет им реализовывать моменты. Есть какие-то глобальные проблемы», - заявил эксперт в эфире «Все на Матч!».

Перед шестым туром московский клуб имеет в своем активе три очка и занимает четвертое место в квартете К. Следующий поединок в турнире подопечные Виктора Ганчаренко сыграют на выезде с загребским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Олег Корнаухов
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