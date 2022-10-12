Мбаппе не верит, что «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов

Лидер «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что его команда вряд ли сможет претендовать на заветный трофей.

23-летний футболист не только недоволен владельцами клуба, но и считает, что при текущем руководстве команда попросту не имеет ощутимых шансов на триумф в Лиге чемпионов, докладывает Le Parisien. Мбаппе опасается, что нынешняя кампания завершится для парижан очередным провалом в главном еврокубковом турнире.

Напомним, что Килиан Мбаппе, по данным множества источников, планирует покинуть клуб летом.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» делит первую строчку в своей группе с «Бенфикой» – оба коллектива набрали по 8 очков.