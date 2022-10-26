Месси установил ещё один рекорд Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимал на своем поле израильский «Маккаби», и, как в лучшие свои годы, страх на соперников наводил аргентинский нападающий Лионель Месси. Он забил два гола в ворота израильтян, а также дважды ассистировал свои партнерам, а его команда выиграла с впечатляющим счетом 7:2, одержав третью победу в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира.

Таким образом, «ПСЖ» достойно отметил 50-й матч Месси в составе клуба с учетом всех турниров. В то же время Месси установил рекорд - он стал самым возрастным футболистом в возрасте 35 лет 123 дней, который дважды забил и дважды ассистировал по ходу матча Лиги чемпионов.

Напомним, что семикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился к клубу в августе 2021 года, ранее он выступал в Европе только за каталонскую «Барселону».