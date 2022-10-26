Галтье: «Цель «ПСЖ» - первое место в группе»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с журналистами после крупной победы над израильским «Маккаби» (7:2) в матче предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы преодолели групповой этап, и это радует. Но борьба еще не завершена, нам нужно финишировать на первом месте в квартете. Предстоит непростая игра в Турине. Наша цель – первое место, мы сосредоточены на ней», - передает слова тренера RMC Sport.

По итогам пяти туров парижский гранд набрал 11 баллов и лидирует в турнирной таблице. Лиссабонская «Бенфика» с аналогичным количеством очков идет на второй строчке.