Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, опередив Роналду

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимает на своем поле израильский «Маккаби», и, как в лучшие свои годы, страх на соперников наводит аргентинский нападающий Лионель Месси. Он забил уже два гола в ворота израильтян. Второй из них Месси забил ударом из-за пределов штрафной площади, и это был уже 23-й гол Месси в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной, забитый им с момента дебюта в турнире. По этому показателю он обошел своего извечного визави Криштиану Роналду, у которого 22 гола.

Матч между французским «ПСЖ» и израильским «Маккаби» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начался в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.