Кимпембе должен вернуться в строй к матчу с «Маккаби»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может вернуться на поле уже в ближайшем матче своей команды против «Маккаби» Хайфа. Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стартует завтра в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает в социальных сетях французский инсайдер Адриен Гренье, Преснел уже восстановился после травмы и провёл со своей командой несколько тренировок. В матче с «Маккаби» футболист будет присутствовать в заявке парижан.

Напомним, из-за травмы колена Кимпембе ранее был вынужден пропустить несколько важных матчей своей команды. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.