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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе должен вернуться в строй к матчу с «Маккаби»

24 Октября 2022 • 10:04 Комментировать
ПСЖ
...
Маккаби Хайфа
1 1.10 X 9.50 2 23.00
25.10 22:00

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может вернуться на поле уже в ближайшем матче своей команды против «Маккаби» Хайфа. Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стартует завтра в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает в социальных сетях французский инсайдер Адриен Гренье, Преснел уже восстановился после травмы и провёл со своей командой несколько тренировок. В матче с «Маккаби» футболист будет присутствовать в заявке парижан.

Напомним, из-за травмы колена Кимпембе ранее был вынужден пропустить несколько важных матчей своей команды. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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ПСЖ МАККАБИ ХАЙФА
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