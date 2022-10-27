Месси претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялись очередные поединки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам были названы четыре футболиста, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

Как рапортует пресс-служба турнира, в число претендентов включены четыре исполнителя: Лионель Месси («ПСЖ»), Рафа Силва («Бенфика»), Джованни Симеоне («Наполи») и Мехди Тареми («Порту»).

Стоит отметить, что все номинанты отметились двумя забитыми мячами, но на счету Месси еще две результативные передачи во встрече с израильским «Маккаби» (7:2).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.