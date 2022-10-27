Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Месси претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

27 Октября 2022 • 10:25 Комментировать
ПСЖ
7:2
Маккаби Хайфа
окончен

На этой неделе состоялись очередные поединки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам были названы четыре футболиста, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

Как рапортует пресс-служба турнира, в число претендентов включены четыре исполнителя: Лионель Месси («ПСЖ»), Рафа Силва («Бенфика»), Джованни Симеоне («Наполи») и Мехди Тареми («Порту»).

Стоит отметить, что все номинанты отметились двумя забитыми мячами, но на счету Месси еще две результативные передачи во встрече с израильским «Маккаби» (7:2).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
10:45 · Лига чемпионов
Градецки недоволен ничьей с «Атлетико»
10:25 · Лига чемпионов
Месси претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
09:59 · Лига чемпионов
Тренер «Спортинга»: «Было бы несправедливостью проиграть «Тоттенхэму»
09:25 · Лига чемпионов
Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ
09:11 · Лига чемпионов
Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов
09:05 · Лига чемпионов
Моура подвёл итоги матча «Тоттенхэм» - «Спортинг»
08:44 · Лига чемпионов
Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Чуда не произошло»
08:35 · Лига чемпионов
Нагельсманн высказался о разгроме «Барселоны»
08:28 · Лига чемпионов
Кейн - об отменённом голе: «Я полностью опустошён»
08:15 · Лига чемпионов
Облак - о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Очень жестокий финал»
08:09 · Лига чемпионов
Левандовски впервые не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с момента своего дебюта 1
08:02 · Лига чемпионов
«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо высказался о пенальти в ворота «Байера» после финального свистка
07:44 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
07:38 · Лига чемпионов
Гави: «Барселона» бросит все силы на Лигу Европы»
Все новости
Рекомендуем