«Бенфика» и «ПСЖ» вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы H

«Пари Сен-Жермен» и «Бенфика» справились с задачей выхода в плей-офф Лиги чемпионов из группы H.

Оба коллектива за тур до конца смогли добыть путёвку в весеннюю часть, набрав по 11 очков. На счету команд ничейные результаты в двух очных встречах, а также победы в остальных трёх встречах против «Ювентуса» и «Маккаби» из Хайфы.

Что же касается других участников, то с тремя баллами они делят третье место. Туринский гранд пропустит плей-офф главного еврокубка впервые с сезона 2013/2014.

В последнем туре «бьянконери» встретятся в родных стенах с «ПСЖ», а «Бенфика» сыграет с «Маккаби» в Израиле.

