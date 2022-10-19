Вице-капитан «ПСЖ» близок к возвращению в строй после травмы

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе в скором времени вернётся на поле.

В середине сентября 27-летний футболист получил травму, из-за которой пропустил последние матчи парижан. По информации L’Equipe, восстановление Кимпембе близится к завершению. Главный тренер команды Кристоф Галтье сможет рассчитывать на центрбека в следующем матче группового этапа Лиги чемпионов против израильского «Маккаби», который состоится 25 октября.

До травмы Преснел Кимпембе успел отыграть восемь матчей за «ПСЖ» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями.