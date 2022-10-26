Витинья назвал цель «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Хавбек «ПСЖ» Витинья высказался о крупной победе над «Маккаби» (Хайфа) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«ПСЖ» нацелен на победу в Лиге чемпионов. Однако не стоит заглядывать так далеко. Нам нужно сосредоточиться на гостевом матче против «Ювентуса». После этой игры мы узнаем, с кем встретимся в раунде плей-офф», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров парижский гранд лидирует в таблице своей группы. Матч против «старой синьоры» состоится в Турине в среду, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.