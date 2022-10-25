Месси сыграл свой 50-й матч за «ПСЖ»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимал на своем поле израильский «Маккаби», и, как в лучшие свои годы, страх на соперников наводил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Он забил два гола в ворота израильтян, а его команда выиграла с впечатляющим счетом 7:2, одержав третью победу в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира. Таким образом, «ПСЖ» достойно отметил 50-й матч Месси в составе клуба с учетом всех турниров.

Напомним, что семикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился к клубу в августе 2021 года, ранее он выступал в Европе только за каталонскую «Барселону».