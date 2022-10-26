Галтье: «У меня в атаке играют выдающиеся футболисты»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал разгромную победу своей команды над израильским «Маккаби» со счётом 7:2.

Специалист отметил важность того факта, что команда сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Однако тренер призвал не забывать того, что групповой этап всё ещё продолжается и впереди клуб ждёт интересный матч с итальянским «Ювентусом». Наставник выразил сожаление в связи со вторым пропущенным мячом, отметив снижение требований к себе, но в целом сказал, что команда сыграла очень хорошо.

«У меня в атаке играют выдающиеся футболисты. Нам нужно было подобрать такую игровую систему, которая способствовала бы их самовыражению на поле», - цитирует Галтье RMC Sport.