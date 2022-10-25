Месси - первый игрок в текущем сезоне, совершивший «дабл-дабл»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимает на своем поле израильский «Маккаби», и на поле, как в лучшие свои годы, наводит страх на соперников аргентинский нападающий Лионель Месси. Он забил уже два гола в ворота израильтян и стал первым среди основных пяти чемпионатов Европы игроком, который добрался до двузначного показателя не только по количеству голов, но и по количеству голевых передач. В США, в частности, в НБА, подобный успех называется «дабл-дабл» - десять очков и десять передач, к примеру.

Матч между французским «ПСЖ» и израильским «Маккаби» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начался в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.