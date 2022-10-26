Шмейхель рассказал, почему «ПСЖ» снова не выиграет Лигу чемпионов

Бывший вратарь Петер Шмейхель считает, что «Пари Сен-Жермен» вновь потерпит неудачу в борьбе за заветный трофей Лиги чемпионов.

После победы со счётом 7:2 над «Маккаби» парижане гарантировали себе участие в плей-офф, однако знаменитого датчанина не впечатляет игра одного из фаворитов турнира.

«Лига чемпионов – трудная тема для «ПСЖ», и недавно их главная проблема снова проявилась: вот они ведут 4:0, а вот на табло уже 4:2. Им требуется забивать слишком много, чтобы выигрывать, а это не всегда будет получаться.

На мой взгляд, они защищаются ужасно – в первую очередь из-за Мбаппе, Месси и Неймара. Находясь на стадионе, ты сразу замечаешь, что они совсем не отрабатывают. Другие топ-команды атакуют и защищаются в полном составе, что очень важно, а в «ПСЖ» этого нет», – цитирует Daily Mail Шмейхеля.