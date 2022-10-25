«ПСЖ» объявил состав на матч с «Маккаби»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов французский чемпион «ПСЖ» сразится в домашнем матче с израильским «Маккаби». Накануне игры главный тренер парижского гранда, Кристоф Галтье, объявил состав своей команды. Месси, Неймар и Мбаппе - все они сыграют с самого старта игры.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Витинья, Руис, Санчес, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч между французским «ПСЖ» и израильским «Маккаби» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.