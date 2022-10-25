Звёздная атака «ПСЖ» 7 раз огорчила «Маккаби»

«ПСЖ» ожидаемо не испытал никаких проблем в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Маккаби». Звездная линия атаки забивала и забивала. В первом тайме отличились все форварды французов - Килиан Мбаппе, Неймар и сделавший дубль Лионель Месси. После перерыва Мбаппе также забил второй мяч. Правда, и израильтяне отметились тремя голами, один из которых в свои ворота. Месси оформил и ассистентский дубль, когда помог Карлосу Солеру забить седьмой гол своей команды - 7:2.
«ПСЖ» вместе с «Бенфикой» продолжает лидировать, набрав по 11 очков.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель19'
|(2:0) Мбаппе Килиан32'
|(3:0) Неймар35'
|38'Сек Абдулай (3:1)
|(4:1) Месси Лионель45'
|51'Сек Абдулай (4:2)
|(5:2) Мбаппе Килиан64'
|(6:2) Гольдберг Шон67'
|(7:2) Солер Карлос84'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Рамос Серхио• 40'Маркиньос Маркос79' (Кимпембе Преснел (79') •Бернат Хуан•Витинью II79' (Заир-Эмери Уоррен (79') •Фабиан Руис83' (Сарабия Пабло (83') •Саншеш Ренату68' (Солер Карлос (68') •Месси Лионель•Неймар• 27'Мбаппе Килиан79' (Экитик Юго (79')
Коэн Джош•Сек Абдулай• 26'Батубинсика Дилан•Гольдберг Шон•Корню Пьер70' (Меир Раз (70') •Мохамед Али II83' (Арад Офри (83') •Лави Нета• 74'Абу-Фани Мохаммад70' (Менахем Сун (70') •Ацили Омер 54'65' (Дэвид Дин (65') •Чери Тьяронн• 48'Пьерро Францди
25 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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