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Лига чемпионов

Звёздная атака «ПСЖ» 7 раз огорчила «Маккаби»

25 Октября 2022 • 23:52 Комментировать (1)
ПСЖ
7:2
Маккаби Хайфа
окончен

«ПСЖ» ожидаемо не испытал никаких проблем в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Маккаби». Звездная линия атаки забивала и забивала. В первом тайме отличились все форварды французов - Килиан Мбаппе, Неймар и сделавший дубль Лионель Месси. После перерыва Мбаппе также забил второй мяч. Правда, и израильтяне отметились тремя голами, один из которых в свои ворота. Месси оформил и ассистентский дубль, когда помог Карлосу Солеру забить седьмой гол своей команды - 7:2.

«ПСЖ» вместе с «Бенфикой» продолжает лидировать, набрав по 11 очков.

Протокол игры  
ПСЖ7:2Маккаби Хайфа
(1:0) Месси Лионель19'  
(2:0) Мбаппе Килиан32'  
(3:0) Неймар35'  
  38'Сек Абдулай (3:1)
(4:1) Месси Лионель45'  
  51'Сек Абдулай (4:2)
(5:2) Мбаппе Килиан64'  
(6:2) Гольдберг Шон67'  
(7:2) Солер Карлос84'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафРамос Серхио  40'Маркиньос Маркос 79' (Кимпембе Преснел ( 79') Бернат ХуанВитинью II 79' (Заир-Эмери Уоррен ( 79') Фабиан Руис 83' (Сарабия Пабло ( 83') Саншеш Ренату 68' (Солер Карлос ( 68') Месси ЛионельНеймар  27'Мбаппе Килиан 79' (Экитик Юго ( 79')
Запасные: Рико СерхиоМукиэле НордиБитшиабу Эль-ШадайМендеш НунуНавас Кейлор
Коэн ДжошСек Абдулай  26'Батубинсика ДиланГольдберг ШонКорню Пьер 70' (Меир Раз ( 70') Мохамед Али II 83' (Арад Офри ( 83') Лави Нета  74'Абу-Фани Мохаммад 70' (Менахем Сун ( 70') Ацили Омер  54' 65' (Дэвид Дин ( 65') Чери Тьяронн  48'Пьерро Францди
Запасные: Рукавица НикитаМашпати РоиГершон РамиФукс РойиЛеви МаорЭлияху ИнонЧибота Мавис
25 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Октября 2022 в 00:02
Не, ЛЕ интересней... Хе-хе...
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