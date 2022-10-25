Звёздная атака «ПСЖ» 7 раз огорчила «Маккаби»

«ПСЖ» ожидаемо не испытал никаких проблем в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Маккаби». Звездная линия атаки забивала и забивала. В первом тайме отличились все форварды французов - Килиан Мбаппе, Неймар и сделавший дубль Лионель Месси. После перерыва Мбаппе также забил второй мяч. Правда, и израильтяне отметились тремя голами, один из которых в свои ворота. Месси оформил и ассистентский дубль, когда помог Карлосу Солеру забить седьмой гол своей команды - 7:2.

«ПСЖ» вместе с «Бенфикой» продолжает лидировать, набрав по 11 очков.