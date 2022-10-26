Тренер «Маккаби»: «Попросил тренера «ПСЖ» победить «Ювентус»

Рулевой «Маккаби» Барак Бахар дал интервью представителями СМИ после матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Израильский клуб потерпел поражение со счетом 2:7.

«Я предпочту проиграть 2:7, чем 0:4 при ужасной игре. «Маккаби» противостояла топ-команда с игроками мирового уровня. Конечно, неприятно пропускать семь мячей, но я видел, что мои подопечные отдали все силы на поле. Этот результат расстраивает, но мы соберемся. Наша судьба в наших руках, но я уже попросил наставника «ПСЖ» победить «Ювентус», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В заключительном туре «Маккаби» у себя дома примет «Бенфику».