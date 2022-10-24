«ПСЖ» опроверг новость о зарплате Мбаппе

В «ПСЖ» прокомментировали информацию о зарплате нападающего Килиана Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что за три года контракта между сторонами французский форвард получит 630 миллионов евро.

Представитель парижского клуба заявил Get French Football News, что «ПСЖ» не согласен с данными, которые преподносились ранее в СМИ, дата публикации материала также вызывает сомнения, ведь это было сделано накануне важной игры в Лиге чемпионов.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» примет на своем поле «Маккаби» из Хайфа, встреча состоится завтра, 25 октября, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.