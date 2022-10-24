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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» опроверг новость о зарплате Мбаппе

24 Октября 2022 • 19:05 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Маккаби Хайфа
1 1.10 X 10.00 2 27.00
25.10 22:00

В «ПСЖ» прокомментировали информацию о зарплате нападающего Килиана Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что за три года контракта между сторонами французский форвард получит 630 миллионов евро.

Представитель парижского клуба заявил Get French Football News, что «ПСЖ» не согласен с данными, которые преподносились ранее в СМИ, дата публикации материала также вызывает сомнения, ведь это было сделано накануне важной игры в Лиге чемпионов.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» примет на своем поле «Маккаби» из Хайфа, встреча состоится завтра, 25 октября, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ МАККАБИ ХАЙФА
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
24 Октября 2022 в 19:10
1,2 ляма за два дня не хило так рубит бабло черепашка...
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