Президент «ПСЖ»: «Мы движемся к победе в Лиге чемпионов»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о шансах парижан выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Почему нет? Как я уже говорил перед стартом сезона, «ПСЖ» движется к этой цели. Мы не думает о победе прямо сейчас, ведь впереди еще долгий путь. Команда сохраняет спокойствие и движется постепенно от матча к матчу», - передает слова руководителя Canal+.

Парижский гранд досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном матче групповой стадии подопечные Кристофа Галтье встретятся на выезде с туринским «Ювентусом».