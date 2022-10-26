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Игрок «Маккаби» хочет оставить «Ювентус» без еврокубков

26 Октября 2022 • 07:48 Комментировать
ПСЖ
7:2
Маккаби Хайфа
окончен

Защитник израильского «Маккаби» Дилан Батубинсика высказался о разгромном поражении от французского «ПСЖ» (2:7) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«У «ПСЖ» был отличный вечер. Хотя мы смогли забить в их ворота два мяча, что является хорошим моментом для нас. У «Маккаби» еще есть шанс занять третье место. При своих болельщиках мы постараемся сделать это», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

В последнем туре «Маккаби» на домашнем стадионе примет португальскую «Бенфику». После пяти туров израильский клуб занимает третье место в таблице своего квартета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маккаби Хайфа Дилан Батубинсика
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