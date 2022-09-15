Галтье высказался об игре троицы Месси - Мбаппе - Неймар в защите

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался относительно действий атакующего трио Мбаппе – Месси – Неймар при обороне ворот во вчерашнем поединке Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1).

«Они хотели как можно скорее вернуть мяч себе. После того, как вся атакующая троица села глубже, мы начали намного лучше противостоять игрокам соперника. После этого у «ПСЖ» пошли голы. Таким образом проявилось хорошее взаимопонимание между средней линией и нападением.

После перерыва Неймар сместился на фланг, и баланс стал еще лучше. Мы смогли завладеть мячом и вернули его туда, где он должен был находиться», - приводит слова тренера Culture PSG.

«ПСЖ» набрал шесть баллов и занимает первое место в своей группе.