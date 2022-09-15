Месси, Неймар и Мбаппе впервые забили в одном матче Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречался с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси. А затем свои голы в копилку добавили также Килиан Мбаппе и Неймар.

Таким образом, «ПСЖ» победил со счетом 3:1, а Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили все втроем в одном и том же матче Лиги чемпионов, проведя в подобной конфигурации в общей сложности семь матчей. В целом же им трижды удавалось забить всем вместе в одном матче.

После двух туров группового раунда самого престижного клубного турнира футбольной Европы у «ПСЖ» - шесть очков.