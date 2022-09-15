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Лига чемпионов

​Неймар: «Судья извинился передо мной»

 
15 Сентября 2022 • 15:51 Комментировать
Маккаби Хайфа
1:3
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» получил жёлтую карточку за жест во время празднования гола. Бразилец долго спорил с арбитром, но тот своё решение не изменил.

«Я встретился с арбитром после игры, и он извинился передо мной. Но слишком поздно. У меня уже есть жёлтая карточка. Судья должен защищать нас. Футбол становится скучным, когда мы даже не можем отпраздновать гол», - слова Неймара приводит на своих страницах A Bola.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Маккаби» на выезде со счётом 3:1. Голы за парижан забили Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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