​Неймар: «Судья извинился передо мной»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» получил жёлтую карточку за жест во время празднования гола. Бразилец долго спорил с арбитром, но тот своё решение не изменил.

«Я встретился с арбитром после игры, и он извинился передо мной. Но слишком поздно. У меня уже есть жёлтая карточка. Судья должен защищать нас. Футбол становится скучным, когда мы даже не можем отпраздновать гол», - слова Неймара приводит на своих страницах A Bola.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Маккаби» на выезде со счётом 3:1. Голы за парижан забили Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.