«ПСЖ» повторил рекорд мадридского «Реала» в сорок результативных матчей кряду

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречался с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси. А затем свои голы в копилку добавили также Килиан Мбаппе и Неймар.

Таким образом, «ПСЖ» забивает уже в сорока матчах группового раунда Лиги чемпионов кряду, и это является повторением рекорда мадридского «Реала», который был установлен в период с ноября 2008 года по сентябрь 2015.

После двух туров группового раунда самого престижного клубного турнира футбольной Европы у «ПСЖ» - шесть очков, максимальный результат.



