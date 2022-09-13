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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Неймар – настоящий артист»

 
13 Сентября 2022 • 13:15 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
ПСЖ
1 17.00 X 8.00 2 1.15
14.09 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сделал комплимент нападающему парижан Неймару, который на старте сезона отметился 8 голами и 6 результативными передачами в 7 матчах чемпионата Франции.

«Неймар – настоящий артист. Когда у него клеится игра, он это сполна доказывает. Он приносит огромную пользу в атаке, а также старается как можно быстрее вернуть мяч своей команде», – сказал Галтье на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.

Напомним, что Неймара летом связывали с уходом из «ПСЖ». Тем не менее, бразилец остался и пока является лидером парижан по количеству результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
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