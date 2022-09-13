Навас отсутствовал на тренировке «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас не принимал участие на сегодняшней тренировке своей команды. Как сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье, костариканец испытывает проблемы со спиной.

Таким образом Навас будет отсутствовать в заявке парижского клуба на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа. Напомним, в первом туре «ПСЖ» обыграл у себя дома 2:1 туринский «Ювентус».

Летом Навас мог оказаться в Серии А. В услугах футболиста был заинтересован «Наполи», но сделка так и не состоялась в последние дни трансферного окна. За «ПСЖ» костариканец выступает с лета 2019 года, когда перебрался из мадридского «Реала».