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Чемпионат Франции. Лига 1

Навас отсутствовал на тренировке «ПСЖ»

 
13 Сентября 2022 • 10:59 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
ПСЖ
1 17.00 X 8.00 2 1.15
14.09 22:00

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас не принимал участие на сегодняшней тренировке своей команды. Как сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье, костариканец испытывает проблемы со спиной.

Таким образом Навас будет отсутствовать в заявке парижского клуба на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа. Напомним, в первом туре «ПСЖ» обыграл у себя дома 2:1 туринский «Ювентус».

Летом Навас мог оказаться в Серии А. В услугах футболиста был заинтересован «Наполи», но сделка так и не состоялась в последние дни трансферного окна. За «ПСЖ» костариканец выступает с лета 2019 года, когда перебрался из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
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