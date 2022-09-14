Месси - первый игрок, который забивает в 18 сезонах Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречается с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси.

Для него этот гол означал, что теперь Месси забивал уже в 18 сезонах в Лиге чемпионов, и по этому показателю он побил Карима Бензема, который забивал в семнадцати сезонах Лиги чемпионов, как в составе «Лиона», так и «Реала». Любопытно, что Роналду в этой классификации лишь на третьем месте - 16 сезонов.

Следить за событиями матча между «Маккаби» и «ПСЖ» можно в формате онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.