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Лига чемпионов

Месси - первый игрок, который забивает в 18 сезонах Лиги чемпионов

 
14 Сентября 2022 • 23:17 Комментировать
Маккаби Хайфа
1:2
ПСЖ
1 10.50 X 6.50 2 1.25
2-й тайм

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречается с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси.

Для него этот гол означал, что теперь Месси забивал уже в 18 сезонах в Лиге чемпионов, и по этому показателю он побил Карима Бензема, который забивал в семнадцати сезонах Лиги чемпионов, как в составе «Лиона», так и «Реала». Любопытно, что Роналду в этой классификации лишь на третьем месте - 16 сезонов.

Следить за событиями матча между «Маккаби» и «ПСЖ» можно в формате онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Маккаби Хайфа
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МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
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окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
Идет 80 минута Реал Мадрид 1:0 РБ Лейпциг
Идет 78 минута Маккаби Хайфа 1:2 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
Идет 77 минута Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
Идет 80 минута Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
Идет 79 минута Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
Идет 77 минута Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
Идет 77 минута Рейнджерс 0:1 Наполи
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