Анчелотти: «Мбаппе? Мы довольны своими игроками»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сегодня стало известно, что действующее соглашение француза с парижанами рассчитано до конца следующего сезона.

«Ситуация с Мбаппе? Снова? Мы довольны своими игроками. Нам очень нравятся Винисиус и Родриго. Мы не думаем ни о ком другом. Асенсио хорошо тренировался. У него есть шансы сыграть завтра», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

В новом сезоне Мбаппе забил уже 7 голов в чемпионате Франции. Также игрок отметился дублем в Лиге чемпионов в ворота «Ювентуса».