Галтье — о матче с «Маккаби»: Это очень непростой соперник

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

Галтье сказал официальному сайту УЕФА о том, что «Маккаби» является хорошей организованной командой, это очень непростой соперник, но футболисты «ПСЖ» привыкли к таким поединкам. Хоть у парижан и много поклонников в Израиле, но сейчас все они будут болеть за «Маккаби», добавил наставник.

Матч между «Маккаби» и «ПСЖ» состоится сегодня, 14 сентября, в рамках второго тура Лиги чемпионов, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре французский гранд одолел на своем поле «Ювентус» (2:1).