Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Галтье — о матче с «Маккаби»: Это очень непростой соперник

 
14 Сентября 2022 • 14:26 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
ПСЖ
1 8.00 X 5.30 2 1.30
Через 6 ч. 58 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

Галтье сказал официальному сайту УЕФА о том, что «Маккаби» является хорошей организованной командой, это очень непростой соперник, но футболисты «ПСЖ» привыкли к таким поединкам. Хоть у парижан и много поклонников в Израиле, но сейчас все они будут болеть за «Маккаби», добавил наставник.   

Матч между «Маккаби» и «ПСЖ» состоится сегодня, 14 сентября, в рамках второго тура Лиги чемпионов, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре французский гранд одолел на своем поле «Ювентус» (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маккаби Хайфа Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 2.35 3.60 2.60
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
14:26 · Лига чемпионов
Галтье — о матче с «Маккаби»: Это очень непростой соперник
14:03 · Италия. Серия А
Нуну Гомеш считает, что Влахович похож на Холанна 1
13:29 · Лига чемпионов
Нуну Гомеш считает, что «ПСЖ» выиграет свою группу в Лиге чемпионов 1
12:52 · Лига чемпионов
Шлоттербек: «Холанн – наименьшая из наших проблем в матче с «Манчестер Сити»
12:38 · Лига чемпионов
Ройс рассказал, как остановить Холанна
12:15 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Зальцбург» - агрессивная команда»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассказал, какую команду хочет построить в «Челси»
11:46 · Лига чемпионов
Тренер «Порту» прокомментировал разгром от «Брюгге»
11:41 · Лига чемпионов
Павар получил травму в игре с «Барселоной»
11:33 · Германия. Бундеслига
Маттеус рассказал, чего не хватает «Баварии»
11:03 · Лига чемпионов
Андронов сделал прогноз на матч «Шахтёр» - «Селтик»
10:06 · Лига чемпионов
Жота - о победе «Ливерпуля»: «Справедливость восторжествовала»
10:01 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Зальцбурга» Фройнд – фаворит на аналогичную должность в «Челси»
09:55 · Лига чемпионов
Дэвис: «Тоттенхэм» показал хороший футбол, но проиграл»
09:42 · Лига чемпионов
Канте рискует пропустить матч «Челси» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем