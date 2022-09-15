Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов, наряду с Кавани

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречался с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси. А затем свои голы в копилку добавили также Килиан Мбаппе и Неймар.

Для французского футболиста этот гол был уже тридцатым за «ПСЖ» за все время выступлений в Лиге чемпионов в футболке парижского клуба. Таким образом, Мбаппе сравнялся с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

После двух туров группового раунда самого престижного клубного турнира футбольной Европы у «ПСЖ» - шесть очков, максимальный результат.