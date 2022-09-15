Неймар: «Судья проявил полное неуважение ко мне»

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар выразил недовольство желтой карточкой, которую получил во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против израильского «Маккаби».

«Я считаю, что судья проявил неуважение ко мне. Меня наказали ни за что. Арбитр даже не признал свою вину. Это полное неуважение», - гласит сообщение бразильского нападающего в социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился гостевой победой парижского коллектива со счетом 3:1. Неймар забил один из мячей своей команды.

В следующем матче группового этапа ЛЧ подопечные Кристофа Галтье встретятся с португальской «Бенфикой».