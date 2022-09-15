Мбаппе: «Я, Месси и Неймар способны изменить ход матча в любой момент»

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с представителями СМИ после матча с «Маккаби» (Хайфа) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Нападающий отметился голом, а парижская команда выиграла со счетом 3:1.

«Нам нужно продолжать совершенствоваться. Мы должны еще больше работать. Нужно, чтобы наш труд проявлялся в игре команды. Я, Месси и Неймар способны изменить ход матча в любой момент, это является для нас большим плюсом. Надеюсь, что мы продолжим так много забивать. Благодаря этому «ПСЖ» сможет побеждать», - цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

После двух туров «ПСЖ» лидирует в своей группе с шестью набранными очками.