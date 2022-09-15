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Лига чемпионов

Мбаппе - первый француз, забивший в шести матчах ЛЧ подряд

 
15 Сентября 2022 • 10:57 Комментировать
Маккаби Хайфа
1:3
ПСЖ
окончен

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде встречался с «Маккаби» и победил со счетом 3:1. Один из мячей в составе парижского клуба забил нападающий Килиан Мбаппе.

Как информирует Stats Foot, 23-летний форвард стал первым французским игроком, которому удалось поразить ворота соперников в шести матчах ЛЧ подряд. В этих поединках он отметился восемью голами.

В сезоне-2022/2023 на счету Килиана десять забитых мячей в восьми матчах во всех турнирах.

По итогам двух туров «ПСЖ» с шестью очками лидирует в своей группе. В следующей игре парижане встретятся с «Бенфикой».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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