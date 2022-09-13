Ультрас «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов

Ультрас французского клуба «ПСЖ» намерены бойкотировать гостевой поединок против израильского «Маккаби» (Хайфа) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Такое решение фанаты приняли из-за введенных ограничений для гостевых болельщиков.

«Мы против агрессивных ограничений в сторону фанатов. В таких условиях нам приходится бойкотировать матч», - говорится в сообщении ультрас.

Стоит отметить, что в список ограничений входит частичный запрет на продажу алкогольных напитков, а также запрет на самостоятельную транспортировку до стадиона.

Матч «Маккаби» - «ПСЖ» пройдет в среду, 14 сентября.