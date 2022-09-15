Галтье остался недоволен игрой «ПСЖ» в первом тайме против «Маккаби»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде переиграл «Маккаби» (Хайфа) со счетом 3:1. Своими впечатлениями от матча поделился главный тренер парижан Кристоф Галтье.

«У нас было пару хороших моментов в первой половине, но у соперника они тоже были. Хозяева очень опасно атаковали. В первом тайме наша игра оставляла желать лучшего, но после перерыва все наладилось. Нам нужно было внести тактические изменения после более чем половины среднего первого тайма», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре Лиги чемпионов парижский гранд встретится с лиссабонской «Бенфикой».