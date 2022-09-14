Одного старания мало: «Маккаби» из Хайфы пропустил трижды от «ПСЖ»

Невзирая на расклады, «Маккаби» из Хайфы дал бой «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. В середине первого тайма андердог открыл счет, Тьяронн Чери получил мяч на ход и пробил в дальний угол ворот. Отыгрались французы после техничной комбинации Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. После перерыва Мбаппе вернул должок и помог Месси ворваться в свободную зону, а дальше дело техники - 2:1. На 88-й минуте с передачи Марко Верратти Неймар забил и третий гол.