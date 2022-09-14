Одного старания мало: «Маккаби» из Хайфы пропустил трижды от «ПСЖ»

Невзирая на расклады, «Маккаби» из Хайфы дал бой «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. В середине первого тайма андердог открыл счет, Тьяронн Чери получил мяч на ход и пробил в дальний угол ворот. Отыгрались французы после техничной комбинации Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. После перерыва Мбаппе вернул должок и помог Месси ворваться в свободную зону, а дальше дело техники - 2:1. На 88-й минуте с передачи Марко Верратти Неймар забил и третий гол.
Протокол игры
|(1:0) Чери Тьяронн24'
|37'Месси Лионель (1:1)
|69'Мбаппе Килиан (1:2)
|88'Неймар (1:3)
Коэн Джош•Сундгрен Даниэль55' (Сек Абдулай (55') •Батубинсика Дилан•Гольдберг Шон•Корню Пьер90' (Чибота Мавис (90') •Чери Тьяронн•Лави Нета•Абу-Фани Мохаммад•Ацили Омер 50'76' (Дэвид Дин (76') •Пьерро Францди 77'90' (Рукавица Никита (90') •Хазиза Долев 60'
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Мукиэле Норди84' (Хакими Ашраф (84') •Верратти Марко•Витинью II74' (Фабиан Руис (74') •Мендеш Нуну•Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Неймар 89'90' (Солер Карлос (90')
14 сентября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).
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