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Лига чемпионов

Одного старания мало: «Маккаби» из Хайфы пропустил трижды от «ПСЖ»

 
14 Сентября 2022 • 23:57 Комментировать (1)
Маккаби Хайфа
1:3
ПСЖ
окончен

Невзирая на расклады, «Маккаби» из Хайфы дал бой «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. В середине первого тайма андердог открыл счет, Тьяронн Чери получил мяч на ход и пробил в дальний угол ворот. Отыгрались французы после техничной комбинации Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. После перерыва Мбаппе вернул должок и помог Месси ворваться в свободную зону, а дальше дело техники - 2:1. На 88-й минуте с передачи Марко Верратти Неймар забил и третий гол.

Протокол игры  
Маккаби Хайфа1:3ПСЖ
(1:0) Чери Тьяронн24'  
  37'Месси Лионель (1:1)
  69'Мбаппе Килиан (1:2)
  88'Неймар (1:3)
Коэн ДжошСундгрен Даниэль 55' (Сек Абдулай ( 55') Батубинсика ДиланГольдберг ШонКорню Пьер 90' (Чибота Мавис ( 90') Чери ТьяроннЛави НетаАбу-Фани МохаммадАцили Омер  50' 76' (Дэвид Дин ( 76') Пьерро Францди  77' 90' (Рукавица Никита ( 90') Хазиза Долев  60'
Запасные: Машпати РоиМенахем СунМохамед Али IIМеир РазАрад ОфриГершон РамиЛеви МаорЭлияху Инон
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу ПерейраМукиэле Норди 84' (Хакими Ашраф ( 84') Верратти МаркоВитинью II 74' (Фабиан Руис ( 74') Мендеш НунуМесси ЛионельМбаппе КилианНеймар  89' 90' (Солер Карлос ( 90')
Запасные: Рико СерхиоЭкитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайСарабия ПаблоБернат ХуанЛетелье АлександрЗаир-Эмери Уоррен
14 сентября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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ПСЖ Маккаби Хайфа
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Комментарии (1)
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Sergey999
15 Сентября 2022 в 00:08
Да уж, звезды, топы, герои. Аплодируем стоя))))
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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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