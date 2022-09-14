Месси побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» встречается с израильским «Маккаби», и еще в первом тайме забить удалось аргентинскому супернападающему парижан Лионелю Месси.

Для него этот гол означал, что теперь Месси забивал в ворота 39 различных команд в Лиге чемпионов, и он побил рекорд португальца Криштиану Роналду. Тот за свою карьеру поразил ворота 38 разных команд в самом престижном турнире клубного футбола Европы. В этом сезоне Роналду, к слову, не играет в Лиге чемпионов.

Следить за событиями матча между «Маккаби» и «ПСЖ» можно в формате онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.