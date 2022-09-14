​Мбаппе: «Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» было бы особенным чувством»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей цели – победе в Лиге чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов здесь, в «ПСЖ», было бы особенным чувством. В любом клубе победа в этом турнире очень ценна, но для меня было бы лучше всего, если бы я достиг этого в «ПСЖ», - сказал Мбаппе в интервью пресс-службе клуба.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. Теперь команда Кристофа Галтье готовится к игре с «Маккаби» из Хайфы. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является финал 2020 года.