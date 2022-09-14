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Лига чемпионов

​Мбаппе: «Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» было бы особенным чувством»

 
14 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
ПСЖ
1 10.50 X 6.50 2 1.25
Через 3 ч. 23 мин.

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей цели – победе в Лиге чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов здесь, в «ПСЖ», было бы особенным чувством. В любом клубе победа в этом турнире очень ценна, но для меня было бы лучше всего, если бы я достиг этого в «ПСЖ», - сказал Мбаппе в интервью пресс-службе клуба.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. Теперь команда Кристофа Галтье готовится к игре с «Маккаби» из Хайфы. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является финал 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
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14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
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