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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос – о Рамосе: «Когда рядом играют великие чемпионы, развиваться становится легче»

 
13 Сентября 2022 • 13:38 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
ПСЖ
1 17.00 X 8.00 2 1.15
14.09 22:00

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос заявил, что ему легче развиваться, когда рядом играет такой великий чемпион, как Серхио Рамос. Напомним, что испанец больше не страдает от травм и в новом сезоне выходил в основе в каждом из 7 матчей чемпионата.

«Когда рядом играют великие чемпионы, развиваться становится легче. В нашей команде играли многие великие игроки, я старался учиться у каждого. Играть вместе с Рамосом одно удовольствие», – заявил Маркиньос на пресс-конференции.

Напомним, что Рамос присоединился к «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента из мадридского «Реала», в составе которого выиграл 4 Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маркиньос
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МАККАБИ ХАЙФА ПСЖ
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