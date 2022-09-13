Маркиньос – о Рамосе: «Когда рядом играют великие чемпионы, развиваться становится легче»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос заявил, что ему легче развиваться, когда рядом играет такой великий чемпион, как Серхио Рамос. Напомним, что испанец больше не страдает от травм и в новом сезоне выходил в основе в каждом из 7 матчей чемпионата.

«Когда рядом играют великие чемпионы, развиваться становится легче. В нашей команде играли многие великие игроки, я старался учиться у каждого. Играть вместе с Рамосом одно удовольствие», – заявил Маркиньос на пресс-конференции.

Напомним, что Рамос присоединился к «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента из мадридского «Реала», в составе которого выиграл 4 Лиги чемпионов.