Де Лихт подвёл итоги матча с «Челси»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт дал комментарий после встречи с лондонским «Челси» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов. «Старая синьора» отпраздновала победу со счетом 1:0.

«Команда показала отличный футбол и набрала важнейшие три балла. Как мне игралось против Лукаку? Я пытался не давать ему свободного пространства и, думаю, справился с этой задачей. Для «Ювентуса» важно продолжать в том же духе», - передает слова голландца пресс-служба УЕФА.

Туринский гранд захватил лидерство в группе, имея в своем активе шесть набранных баллов. В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с петербургским «Зенитом».