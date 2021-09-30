Тухель назвал причины поражения «Челси» от «Ювентуса»

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов ознаменовался для «Челси» поражением от главного конкурента за выход в плей-офф с первого места, «Ювентуса». Главный тренер лондонцев Томас Тухель прокомментировал выступление своих подопечных, указав на допущенные ошибки.

«Мы действовали слишком медленно, словно не удавалось задать ритм и удержать его. Соперник оборонялся в низком блоке и пассивно выходил в атаки. Чтобы противостоять такому стилю, надо быть более «дерзкими». А получилось так, что футболисты долго принимали решения и местами выглядели усталыми», - поделился немецкий специалист в интервью пресс-службе УЕФА.

Свой следующий матч «Челси» поведет с «Мальмё», который разгромно уступил питерскому «Зениту» и замыкает квартет с нулем набранных очков.