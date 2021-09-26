​Дибала и Мората не помогут «Ювентусу» в матче с «Челси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состояния форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты. В игре против «Сампдории» (победа 3:2) они оба были заменены.

«Дибала и Мората не сыграют против «Челси» и «Торино». Это точно. Остаётся только надеяться, что они вернутся после октябрьской паузы на матчи сборных. Это часть игры, мы должны продолжать путь», - высказался Аллегри для Sky Sport Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в ближайшую среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.