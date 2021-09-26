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​Дибала и Мората не помогут «Ювентусу» в матче с «Челси»

26 Сентября 2021 • 16:23 Комментировать (2)
Ювентус
...
Челси
3.45 3.50 2.15
29.09 22:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состояния форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты. В игре против «Сампдории» (победа 3:2) они оба были заменены.

«Дибала и Мората не сыграют против «Челси» и «Торино». Это точно. Остаётся только надеяться, что они вернутся после октябрьской паузы на матчи сборных. Это часть игры, мы должны продолжать путь», - высказался Аллегри для Sky Sport Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в ближайшую среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
26 Сентября 2021 в 18:49
с такой игрой и без Мораты и Дибалы Юве получит полную корзинку...
Beorn_n
26 Сентября 2021 в 17:07
Здрасьте приехали... Важная игра и нате вам сюрпрайз.. Долбанные травмы..
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окончен Ювентус 3:2 Сампдория
окончен Сассуоло 1:0 Салернитана
окончен Удинезе 0:1 Фиорентина
окончен Эмполи 4:2 Болонья
26.09  19:00 Лацио ... Рома 2.37 3.8 2.8
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