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Лига чемпионов

Тухель: «Не думаю, что «Челси» является фаворитом этой Лиги чемпионов»

28 Сентября 2021 • 20:45 Комментировать (2)
Ювентус
...
Челси
4.00 3.50 1.95
29.09 22:00

Накануне встречи с «Ювентусом» в группе Лиги чемпионов, главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего ожидает от своей команды в предстоящем сезоне. Несмотря на доминирование на международной арене в прошлом розыгрыше, немец не хватает звезд с неба.

Наставник заявил, что на лондонцев неоправданно возложены завышенные ожидания. «Сейчас нас считают фаворитами, что может сыграть в злую шутку. Раньше мы не играли с позиции силы, для нас это не совсем привычный стиль. Но, теперь у нас есть опыт. Впрочем, я не думаю, что «Челси» является главным претендентом на титул», - цитирует Тухеля испанское издание Mundo Deportivo.

Стоит напомнить, что «синие» также неудачно провели стартовый отрезок в АПЛ, потеряв очки в очных встречах с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Fireland
28 Сентября 2021 в 21:11
Стоит напомнить, что «синие» также неудачно провели стартовый отрезок в АПЛ, потеряв очки в очных встречах с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Все что нужно знать, о профессионализме журналистов Е-Ф. Команда, после игр с МС, Ливерпулем, Тоттенхемом, Арсеналом и Астон Виллой, всего на очко отстает от первого места, но при этом это неудачный старт. А у МЮ, у которых столько же очков, а из серьезных матчей только Вилла он удачный ?
ARTUR
28 Сентября 2021 в 20:53
однозначно не я вляются , потому что у Тухеля после хорошего старта всегда шел спад , я думаю его прошлый сезон и будет тем потолком в его карьере . Хотя как человек Тухель мне стал нравиться , много про него хорошего узнал .
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