Тухель: «Не думаю, что «Челси» является фаворитом этой Лиги чемпионов»

Накануне встречи с «Ювентусом» в группе Лиги чемпионов, главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего ожидает от своей команды в предстоящем сезоне. Несмотря на доминирование на международной арене в прошлом розыгрыше, немец не хватает звезд с неба.

Наставник заявил, что на лондонцев неоправданно возложены завышенные ожидания. «Сейчас нас считают фаворитами, что может сыграть в злую шутку. Раньше мы не играли с позиции силы, для нас это не совсем привычный стиль. Но, теперь у нас есть опыт. Впрочем, я не думаю, что «Челси» является главным претендентом на титул», - цитирует Тухеля испанское издание Mundo Deportivo.

Стоит напомнить, что «синие» также неудачно провели стартовый отрезок в АПЛ, потеряв очки в очных встречах с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».