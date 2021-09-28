Тухель: «Не думаю, что «Челси» является фаворитом этой Лиги чемпионов»

Накануне встречи с «Ювентусом» в группе Лиги чемпионов, главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего ожидает от своей команды в предстоящем сезоне. Несмотря на доминирование на международной арене в прошлом розыгрыше, немец не хватает звезд с неба.
Наставник заявил, что на лондонцев неоправданно возложены завышенные ожидания. «Сейчас нас считают фаворитами, что может сыграть в злую шутку. Раньше мы не играли с позиции силы, для нас это не совсем привычный стиль. Но, теперь у нас есть опыт. Впрочем, я не думаю, что «Челси» является главным претендентом на титул», - цитирует Тухеля испанское издание Mundo Deportivo.
Стоит напомнить, что «синие» также неудачно провели стартовый отрезок в АПЛ, потеряв очки в очных встречах с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Все что нужно знать, о профессионализме журналистов Е-Ф. Команда, после игр с МС, Ливерпулем, Тоттенхемом, Арсеналом и Астон Виллой, всего на очко отстает от первого места, но при этом это неудачный старт. А у МЮ, у которых столько же очков, а из серьезных матчей только Вилла он удачный ?