«Чесли» проиграл второй матч кряду, а «Ювентус» единолично возглавил группу Н

В рамках второго тура Лиги чемпионов сошлись «Ювентус» и «Челси».

Именно Лига чемпионов помогла «Ювентусу» встать на победную тропу. До матча с «Мальме» туринцы очень плохо себя чувствовали в Серии А, но обыграли шведов и более в сентябре не проигрывали – 3 победы, одна ничья. Настроение перед матчем с «Челси» однако было не самым радужным. Из-за травм Аллегри потерял почти всю атаку – Дибала и Мората не смогли завершить матч против «Сампдории».

Томас Тухель в последней игре потерял не только Риса Джеймса (травма), но и три очка. «Манчестер Сити» выиграл импровизированный финал Лиги чемпионов в рамках очередного тура АПЛ, поэтому в Турин «синие» прибыли не в лучшем расположении духа. Эксперимент с игрой в два форварда в этот раз Тухель применять не стал: Ромелу Лукаку вышел один, с поддержкой в лице Зиеша и Хаверца. У Аллегри выбора не было, на острие атаки появились Кьеза и Бернардески.

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«Челси» и «Ювентус» начали осторожно. Больше владели мячом лондонцы, создавали подобие угроз после стандартов. Однажды Ромелу Лукаку пробил из суматохи после углового – Войцех Щенсны со второй попытки мяч зафиксировал. А вот первый момент создали гости после потери Ковачича — Федерико Кьеза убежал от Рюдигера, ворвался в штрафную площадь и метров с десяти пробил в дальний угол. Совсем чуть-чуть не хватило точности итальянцу.

В подобном ключе подошёл к концу первый тайм. «Челси» больше владел мячом, но атаковал слишком стерильно. Редкие выпады «старой синьоры» смотрелись куда опаснее, хотя и были слишком редкими. Так дальний удар Адриена Рабьо чуть взбодрил ситуацию, но и в этом эпизоде мяч пролетел мимо ворот. Вторая половина встречи ознаменовалась заменой Чилуэлла на Алонсо и… быстрым голом «Ювентуса».

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Федерико Бернардески принял диагональ на линии штрафной площади и отдал на ход Кьезе, а другой Федерико в касание проткнул мяч под перекладину – 1:0. Первый удар в створ ворот «Челси» оказался результативным и далее инициатива опять ушла гостям. Вот только позиционные атаки у лондонцев совсем не получались. Банальные забросы, навесы приводили только к угловым ударам.

«Ювентус» же в контратаках чувствовал себя отлично. Куадрадо воспользовался свободным пространством на фланге, разогнался и завершил рейд прострелом на Бернардески, но Федерико пальнул выше ворот в завершении атаки. Одного гола хватило «Ювентусу» для победы, и чтобы единолично возглавить группу. «Челси» второй матч кряду проигрывает минимально, команде Томаса Тухеля как раз на руку пауза на международные матчи.