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Лига чемпионов

«Чесли» проиграл второй матч кряду, а «Ювентус» единолично возглавил группу Н

29 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать (8)
Ювентус
1:0
Челси
окончен

В рамках второго тура Лиги чемпионов сошлись «Ювентус» и «Челси».

Протокол игры  
Ювентус 1:0 Челси
(1:0) Кьеза Федерико 46'    
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Куадрадо Хуан   89' Бентанкур Родриго   83' (Кьеллини Джорджо (   83') Локателли Мануэль Рабио Адриен   77' (Маккенни Уэстон (   77') Кьеза Федерико   77' (Кин Мойзе (   77') Бернардески Федерико   65' (Кулушевски Деян (   65')
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Де Шильо Маттиа Перин Маттиа
Менди Эдуар Кристенсен Андреас   75' (Баркли Росс (   75') Силва Тьяго Рюдигер Антонио   65' Аспиликуэта Сесар   62' (Лофтус-Чик Рубен (   62') Жоржиньо II   62' (Хадсон-Одои Каллум (   62') Ковачич Матео Алонсо Маркос   18'   46' (Чилуэлл Бен (   46') Хаверц Кай Зиеш Хаким   61'   62' (Чалоба Трево (   62') Лукаку Ромелу
Запасные: Вернер Тимо Сарр Маланг Беттинелли Маркус Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
29 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Именно Лига чемпионов помогла «Ювентусу» встать на победную тропу. До матча с «Мальме» туринцы очень плохо себя чувствовали в Серии А, но обыграли шведов и более в сентябре не проигрывали – 3 победы, одна ничья. Настроение перед матчем с «Челси» однако было не самым радужным. Из-за травм Аллегри потерял почти всю атаку – Дибала и Мората не смогли завершить матч против «Сампдории».

Томас Тухель в последней игре потерял не только Риса Джеймса (травма), но и три очка. «Манчестер Сити» выиграл импровизированный финал Лиги чемпионов в рамках очередного тура АПЛ, поэтому в Турин «синие» прибыли не в лучшем расположении духа. Эксперимент с игрой в два форварда в этот раз Тухель применять не стал: Ромелу Лукаку вышел один, с поддержкой в лице Зиеша и Хаверца. У Аллегри выбора не было, на острие атаки появились Кьеза и Бернардески.

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«Челси» и «Ювентус» начали осторожно. Больше владели мячом лондонцы, создавали подобие угроз после стандартов. Однажды Ромелу Лукаку пробил из суматохи после углового – Войцех Щенсны со второй попытки мяч зафиксировал. А вот первый момент создали гости после потери Ковачича — Федерико Кьеза убежал от Рюдигера, ворвался в штрафную площадь и метров с десяти пробил в дальний угол. Совсем чуть-чуть не хватило точности итальянцу.

В подобном ключе подошёл к концу первый тайм. «Челси» больше владел мячом, но атаковал слишком стерильно. Редкие выпады «старой синьоры» смотрелись куда опаснее, хотя и были слишком редкими. Так дальний удар Адриена Рабьо чуть взбодрил ситуацию, но и в этом эпизоде мяч пролетел мимо ворот. Вторая половина встречи ознаменовалась заменой Чилуэлла на Алонсо и… быстрым голом «Ювентуса».

Embed from Getty Images

Федерико Бернардески принял диагональ на линии штрафной площади и отдал на ход Кьезе, а другой Федерико в касание проткнул мяч под перекладину – 1:0. Первый удар в створ ворот «Челси» оказался результативным и далее инициатива опять ушла гостям. Вот только позиционные атаки у лондонцев совсем не получались. Банальные забросы, навесы приводили только к угловым ударам.

«Ювентус» же в контратаках чувствовал себя отлично. Куадрадо воспользовался свободным пространством на фланге, разогнался и завершил рейд прострелом на Бернардески, но Федерико пальнул выше ворот в завершении атаки. Одного гола хватило «Ювентусу» для победы, и чтобы единолично возглавить группу. «Челси» второй матч кряду проигрывает минимально, команде Томаса Тухеля как раз на руку пауза на международные матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 00:06
ай бабка прямо напалмом жжёц))прогноз Зенит-Бабка 2-1))
Sly_Fellow
30 Сентября 2021 в 00:05
Давно такого автобуса от Юве не видел. Атлетико передевайся. . И эмоций много-прям финал играли. Главное чтобы дальше их хватило.
Наверное, при том при всём как раз автобус-наилучший вариант именно на данный момент. Сегодня Аллегри не прогадал ненамудрив
Redwhite1959
30 Сентября 2021 в 00:03
Итальянцы ещё раз подтвердили, что отлично организованная оборона это их "конёк"! БОльшую часть времени матча "Челси" атаковал, но так и не смог "подобрать ключи" к воротам Щесны. Для того, чтобы "взломать" оборону "Старой синьоры" нужны были неожиданные ходы, но их как раз и не было - итальянцы были готовы к любым вариантам атаки гостей. Удары из-за пределов штрафной хозяевами блокировались, верх в штрафной Щесны ПОЧТИ весь снимался, прорваться в штрафную за счёт дриблинга гостям не давали. Тактика игры на контратаках, выбранная Аллегри, полностью себя оправдала. Ну и - конечно - Кьеза - King of the match!
Bub
30 Сентября 2021 в 00:00
Встреча сеньоры с пенсами напомнила новогоднюю вечеринку в доме престарелых :)
В роли елки был Лукаку, вокруг него пытались водить хороводы.
У пенсов традиционно КПД (просто действий) выше результатов (полезных действий). Если так и будут пытаться надеть на Лукаку звездочку, то толку будет ноль. Один Баркли догадался ударить с дистанции, все остальное в надежде на чью то голову. Либо с навеса, либо с углового и опять таки же навеса.
Сеньора чистоо переиграла пенсов по тактике, умудрились закрыть все и всех. Тухелю имхо время начинать думать, кого вокруг елочки назначать дедом Морозом и Снегурочкой.

ПыСы: интересно, если ли шанс наконец таки проодатть Жоржика и Кристенсена?
CELTIC FROST
30 Сентября 2021 в 00:06
За Жоржика Тухлик, походу, будет держаться до конца. второй матч в нынешней ЛЧ с якобы мегафорвардом в атаке лэта самая атака являет себя на редкость предсказуемой и однообразной. Без него было в разы интереснее. Но тут уж раз прикупили за такие серьезные деньги, раз статус звезды - будут упорно пытаться надеть на него звездочку. Пока не научатся это делать, либо пока не надоест)
Ale10JUFC
30 Сентября 2021 в 00:11
В матче где надо играть первым номером, созидать позиционно и использовать минимум пространства Лукаку бесполезен. Несмотря на то что он форвард мощный и таранный ему необходимо пространство, его футбол это футбол Конте, где центральный форвард это маяк для быстрых фланговых атак и там бельгиец грузный но скоростной был как рыба в воде. Я до сих пор не понимаю зачем Челси понадобился Лукаку ,тем более за такую сумму.
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 23:59
Происходящее на поле напомнило матч ПСЖ - Сити. Куча стерильных атак Челси точно сделали из Щесны "лучшего вратаря мира", так как защитники и кривые удары игроков английского клуба вообще избавили его от работы. К сожалению, в нападении гостям остро не хватало изюминки, остроты. Надо быть разнообразнее. Лукаку, как это с ним часто бывает в еврокубках против больших клубов, не впечатлил. А хозяева буквально были готовы "умирать" на поле. но отстоять свое преимущество, явив качественное катеначчо. Думаю. эти команды и выйдут в 1/8 из группы. А уж там может произойти всякое...
Beorn_n
29 Сентября 2021 в 23:59
Все эмоции ушли на просмотр матча. Форца Юве! Форца Кьеза!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Зенит 4:0 Мальмё
окончен Аталанта 1:0 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
окончен Бавария 5:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
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