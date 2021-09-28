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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналист опроверг слухи о возможном обмене Сане на Пулишича слухи

28 Сентября 2021 • 20:20 Комментировать
Бавария
...
Динамо Киев
29.09 22:00

Ранее появилась информация, что «Бавария» и «Челси» начали переговоры по обмену своих футболистов. Сообщалось, что в Лондон перейдет Лерой Сане, а в обратном направлении отправится Кристиан Пулишич.

Однако, известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо опроверг эти слухи. В своем «Твиттере» журналист написал, что клубы не выходили на контакт по данному вопросу.

Стоит также отметить, что британские СМИ не раз заявляли о повышенном интересе лондонцев к Сане. Сам немец еще летом изъявил свое желание покинуть «Баварию» в поисках нового вызова в карьере.  

Что касается Пулишича, то американец все реже получает игровую практику при Томасе Тухеле, из-за чего игрок намерен найти себе другую команду.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Лерой Сане Кристиан Пулишич Трансферы футбола - лето 2022
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