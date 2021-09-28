Ранее появилась информация, что «Бавария» и «Челси» начали переговоры по обмену своих футболистов. Сообщалось, что в Лондон перейдет Лерой Сане, а в обратном направлении отправится Кристиан Пулишич.

Однако, известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо опроверг эти слухи. В своем «Твиттере» журналист написал, что клубы не выходили на контакт по данному вопросу.

Стоит также отметить, что британские СМИ не раз заявляли о повышенном интересе лондонцев к Сане. Сам немец еще летом изъявил свое желание покинуть «Баварию» в поисках нового вызова в карьере.

Что касается Пулишича, то американец все реже получает игровую практику при Томасе Тухеле, из-за чего игрок намерен найти себе другую команду.