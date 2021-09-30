Мюллер сыграл юбилейный матч в Лиге чемпионов

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в родных стенах принимала киевское «Динамо». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0.

Как сообщает пресс-служба немецкого гранда, этом матч стал юбилейным для нападающего команды Томаса Мюллера. 32-летний футболист сыграл в самом престижном еврокубке 100 поединков. Он стал пятым немцем в истории, которому удалось покорить эту отметку, выступая за «Баварию».

Томас защищает цвета мюнхенского коллектив с июля 2009 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2023 года.