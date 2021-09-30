Левандовски стал рекордсменом Лиги чемпионов

Польский бомбардир Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», установил уникальное достижение, об этом рапортует твиттер-аккаунт OptaJose.

33-летний нападающий стал первым футболистом в истории, сумевшим выиграть 18 поединков подряд в рамках Лиги чемпионов.

Накануне немецкий гранд встречался на своем поле с киевским «Динамо». Хозяева не оставили шансов украинцам, разгромив их со счетом 5:0. В активе Левандовски два забитых мяча.

По итогам двух туров мюнхенцы набрали шесть баллов и лидируют в группе. Следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» сыграет против «Бенфики».