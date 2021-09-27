«Динамо» Киев лишилось лидера перед игрой с «Баварией»

Чемпионы Украины вылетели в Германию на поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

В своём аккаунте в «Твиттере» киевский клуб опубликовал заявку на матч против «Баварии». Примечательно, что в списке Мирчи Луческу не оказалось одного из ведущих футболистов клуба – Виталия Буяльского.

Курс на Мюнхен



pic.twitter.com/hREJlcbe5K — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 27, 2021

Сообщается, что хавбека повреждение, из-за которому ему пришлось остаться в Украине.

В нынешнем сезоне Виталий Буяльский провёл в составе «бело-синих» 9 матчей во всех турнирах, отличившись в них 5 голами и 1 ассистом.

Трансляция матча «Бавария» - «Динамо» Киев будет доступна на сайте Liveresult.ru.