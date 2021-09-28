Нагельсманн: «У «Динамо» быстрая атака»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Мы думаем только о победе в завтрашнем матче. У «Динамо» быстрая атака, поэтому нам нужно быть внимательными. Мы хотим показать, что являемся одними из фаворитов турнира. Для этого нужно показывать себя с лучшей стороны в каждом матче.

У киевлян молодая команда, которая является фаворитом в большинстве матчей чемпионата Украины. Я бы отметил Виктора Цыганкова. Он востребованный игрок», - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Динамо» состоится завтра, 29 октября, в 22:00.